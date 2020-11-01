Экс-форвард "Локомотива" может вернуться в Перу

Экс-игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан близок к возвращению в Перу.

Как сообщает El Bocon, 36-летний игрок согласовал двухлетнее соглашение с "Альянс Лима", за который уже выступал с 2001 по 2004 год.

Фарфан выступал за "Локомотив" с 2017 по 2020 год. Он покинул клуб минувшим летом в качестве свободного агента.

В составе "железнодорожников" он провел 69 игр, забил 25 голов и отдал 10 ассистов.

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