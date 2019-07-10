Экс-форвард "Локомотива" отметился аморальным поступком в отеле
Бывший нападающий "Локомотива" Гарри О’Коннор оказался в эпицентре очередного скандала, сообщает BBC.
По сведениям издания, шотландский форвард, находясь в отеле города Норт-Берик, снял с себя брюки и трусы и показывал всем гениталии. Против О'Коннора возбудили уголовное дело, но сам он своей вины не признает.
Ранее футболист неоднократно попадался в публичных местах в пьяном виде.
36-летний О’Коннор выступал за "Локомотив" с 2006 по 2007 годы. В составе "железнодорожников" шотландец становился обладателем Кубка России.
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|10
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|30
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|30
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