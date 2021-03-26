Экс-форвард "Локомотива" перешёл в клуб из Чемпионшипа

Фото твиттер Хаддерсфилд Таун

"Хаддерсфилд Таун" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Умаром Ниассе.

30-летний футболист заключил с клубом из английского Чемпионшипа контракт до конца текущего сезона.

Сенегальский форвард являлся свободным агентом, поэтому присоединился к новой команде бесплатно.

Ниассе известен по выступлениям за "Локомотив" и "Эвертон". Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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