Экс-форвард "Локомотива" Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры

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Экс-форвард "Локомотива" Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры

Известный нигерийский нападающий Питер Одемвингие принял решение о завершении карьеры.

Об этом форвард сообщил на конференции Equal.

37-летний Одемвингие является уроженцем Ташкента. За свою карьеру он выступал за "Бендел Иншурэнс", "Ла-Лувьер", "Лилль", "Локомотив", "Вест Бромвич", "Кардифф Сити", "Сток Сити", "Бристоль Сити", "Ротерем Юнайтед" и "Мадуру Юнайтед". Сыграл 65 матчей за сборную Нигерии, в которых забил 11 голов.

Одемвингие становился обладателем Кубка Бельгии, а также трижды признавался игроком месяца в английской Премьер-лиге.

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