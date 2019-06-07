Экс-форвард "Манчестер Сити" может перейти в один из российских клубов

1 Теги суонси ситиуилфрид бони

Экс-форвард "Манчестер Сити" может перейти в один из российских клубов

Ивуарийский нападающий "Суонси" Уилфрид Бони может перебраться в Россию.

"Контракт Уилфрида со "Суонси" истек, так что мы занимаемся поиском новой команды. Чемпионат России нам очень интересен: тут есть сильные клубы, которые выступают в европейских турнирах", - приводят слова представителя агентства Evol Sport в интервью российским СМИ.

В минувшем сезоне 30-летний Бони провел семь матчей за "Суонси" в Чемпионшипе и забил один гол. В летнее трансферное окно он перешел в "Аль-Араби" на правах аренды, провел за клуб семь матчей и забил пять голов. Ранее форвард выступал за "Спарту", "Витесс", "Манчестер Сити" и "Сток Сити".

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