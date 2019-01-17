Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" проявляет интерес известному итальянскому нападающему Джузеппе Росси, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, лондонский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Шпоры" испытывают большие проблемы в атаке, в связи с травмой Харри Кейна, отъездом Сон Хын Мина на Кубок Азии, а также возможным уходом из команды Фернандо Льоренте.
Что касается 31-летнего Росси, то в данный момент он является свободным агентом. Его последним клубом была "Дженоа", которую он покинул прошлым летом. Ранее он также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину", "Леванте" и "Сельту".
Не пропустите: Игроком "Барселоны" интересуется "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11