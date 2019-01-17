Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" проявляет интерес известному итальянскому нападающему Джузеппе Росси, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, лондонский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Шпоры" испытывают большие проблемы в атаке, в связи с травмой Харри Кейна, отъездом Сон Хын Мина на Кубок Азии, а также возможным уходом из команды Фернандо Льоренте.

Что касается 31-летнего Росси, то в данный момент он является свободным агентом. Его последним клубом была "Дженоа", которую он покинул прошлым летом. Ранее он также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину", "Леванте" и "Сельту".

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