Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" назвал причину провала "Реала" в нынешнем сезоне



Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов назвал причину провального выступления мадридского "Реала" в нынешнем сезоне.

"В "Реале" явно что-то идет на так. У них по-прежнему хороший состав, но почему-то что-то не получается. Быть может, они потеряли инвестицию в Лиге Чемпионов", - приводит слова Бербатова Football Espana.

Также болгарин поделился мнением о новом главном тренере королевского клуба.

Моуринью может встряхнуть команду. Он знает, как добиваться побед, а это именно то, что необходимо "Реалу". Также "Реал" может предложить много денег Почеттино, и ему будет сложно отказаться", - добавил экс-форвард.

Не пропустите: СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров "Реала". | http://soccernews.ru