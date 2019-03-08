Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" назвал причину провала "Реала" в нынешнем сезоне
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов назвал причину провального выступления мадридского "Реала" в нынешнем сезоне.
"В "Реале" явно что-то идет на так. У них по-прежнему хороший состав, но почему-то что-то не получается. Быть может, они потеряли инвестицию в Лиге Чемпионов", - приводит слова Бербатова Football Espana.
Также болгарин поделился мнением о новом главном тренере королевского клуба.
Моуринью может встряхнуть команду. Он знает, как добиваться побед, а это именно то, что необходимо "Реалу". Также "Реал" может предложить много денег Почеттино, и ему будет сложно отказаться", - добавил экс-форвард.
Не пропустите: СМИ узнали итоги экстренного заседания совета директоров "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рома" объявила имя нового главного тренера команды
-
ФИФА ответила на апелляцию "Челси" о запрете на трансферы
-
Один из лидеров "Атлетико" рискует пропустить битву с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ готов заплатить огромную сумму за одного из лидеров "Атлетико"
-
Три топ-клуба вступили в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
Игрок "Ньюкасла" стал автором лучшего гола АПЛ в феврале
-
"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард "Валенсии", забивший два гола "Краснодару"
-
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" назвал причину провала "Реала" в нынешнем сезоне
-
Игроки "Ювентуса" отметили поражение от "Атлетико" вечеринкой с 60 моделями
-
Российский боец сравнил легенду "Манчестер Юнайтед" со Сталиным
-
1
"Рома" объявила об отставке Мончи
-
Названо имя лучшего тренера АПЛ в феврале
-
Испанский хавбек отказался перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно
-
Жены российских легендарных футболистов высказались о скандальном разводе в семье капитана "Спартака"
-
Российский стадион признан лучшей ареной года
-
Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале
-
1
"Рома" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера
-
В "Шальке" определились с ценой на Коноплянку
-
Основной форвард "Спартак" может пропустить матч с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22