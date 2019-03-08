Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" назвал причину провала "Реала" в нынешнем сезоне

Теги реал мадриддимитар бербатов

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" назвал причину провала "Реала" в нынешнем сезоне
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов назвал причину провального выступления мадридского "Реала" в нынешнем сезоне.

"В "Реале" явно что-то идет на так. У них по-прежнему хороший состав, но почему-то что-то не получается. Быть может, они потеряли инвестицию в Лиге Чемпионов", - приводит слова Бербатова Football Espana.

Также болгарин поделился мнением о новом главном тренере королевского клуба.

Моуринью может встряхнуть команду. Он знает, как добиваться побед, а это именно то, что необходимо "Реалу". Также "Реал" может предложить много денег Почеттино, и ему будет сложно отказаться", - добавил экс-форвард.

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