Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" перебрался в МЛС и будет выступать за "Реал Солт-Лейк"

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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" перебрался в МЛС и будет выступать за "Реал Солт-Лейк"

Итальянский нападающий Джузеппе Росси перешел в "Реал Солт-Лейк", сообщает официальный сайт североамериканской лиги МЛС.

Футболист с 2018 года являлся свободным агентом, поэтому достался американскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

33-летний Росси ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину", "Леванте", "Сельту" и "Дженоа". За сборную Италии сыграл 30 матчей и забил семь голов. 

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ФИФА изменит систему трансферов в мировом футболе

ФИФА изменит систему трансферов в мировом футболе

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