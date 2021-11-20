Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Росси нашёл новый клуб после годичной паузы в карьере

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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Росси нашёл новый клуб после годичной паузы в карьере

Фото твиттер СПАЛ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Джузеппе Росси стал игроком СПАЛа, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. 

34-летний футболист присоединился к итальянской команде бесплатно, поскольку с января являлся свободным агентом.

Форвард не выходил на поле больше года - его последнее появление датировано 7 сентября 2020-го.

Последним местом работы Росси был "Реал Солт Лейк". Также он выступал за "МЮ", "Ньюкасл", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину", "Леванте", "Сельту" и "Дженоа".

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