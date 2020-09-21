Экс-форвард "Милана" Кутузов ярко высказался о трансфере Миранчука в "Аталанту"

Бывший игрок "Милана" и других итальянских клубов Виталий Кутузов оценил переход в "Аталанту" российского полузащитника Алексея Миранчука.

"Если не брать в расчёт "Ювентус", который всегда активно действует на рынке, думаю, "Аталанта" совершила лучший трансфер в Серии А, подписав Миранчука. Он игрок, готовый к нашему чемпионату. Алексей забьёт много голов, бергамский клуб не ошибся. В последние годы они хорошо подняли уровень своих футболистов", - сказал Кутузов.

Напомним, что "Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро.

24-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт по схеме "4+1".

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