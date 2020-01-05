Экс-форвард "Милана" Томассон возглавил "Мальме"

Бывший ассистент главного тренера сборной Дании Йон-Даль Томассон возглавил "Мальме".

43-летний специалист ранее не раз был ассистентом главных тренеров. Он работал в "Эксельсиоре", "Витессе" и сборной Дании.

Когда Томассон был футболистом, он выступал за "Фейеноорд" и "Милан".

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