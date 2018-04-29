Экс-форвард "МЮ" стал бандитом в кино

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитр Бербатов начал кинокарьеру.

В фильме "Революция X" экс-футболист сыграл в одной из второстепенных ролей.

37-летний Бербатов стал в фильме членом преступной группировки.

Видео: Трейлер фильма с участием Бербатова.

В прокат фильм выйдет 11 мая.

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