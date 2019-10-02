Экс-форвард "Ниццы" Диаби объяснил, почему украл часы у Дольберга

Бывший нападающий "Ниццы" Ламин Диаби рассказал, что побудило его украсть дорогие часы у экс-партнёра по команде Каспера Дольберга.

"Я сделал это не из-за жадности, а из-за зависти и разочарования. Мне 18 лет, я взял часы без причины. Я должен был сконцентрироваться на честной конкуренции на поле, а вместо этого совершил трусливый поступок. Меня выгнали из команды, с которой я мечтал добиться побед. Для меня это катастрофа", - написал француз в твиттере.

Напомним, что накануне "Ницца" расторгла контракт с Диаби, который является воспитанником клуба.

Молодой форвард 16 сентября украл часы стоимостью 70 тысяч евро, оказавшись в раздевалке во время тренировки команды.

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