Экс-форвард "Реала" Диас вышел на третье место в списке снайперов Лиги 1

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Экс-форвард "Реала" Диас вышел на третье место в списке снайперов Лиги 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Лион" обыграл "Марсель" со счетом 2:0.

Один из мячей в этом поединке на счету нападающего лионцев Мариано Диаса.

Этот гол стал для форварда 13-м в 18 матчах Лиги 1 и он вышел на третье место среди лучших снайперов турнира, уступая только Эдинсону Кавани (18) и Радамелю Фалькао (14).

Напомним, что 24-летний Диас перешел в "Лион" прошлым летом из "Реала" за 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Лион" - "Марсель" - 2:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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