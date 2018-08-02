Экс-форвард "Реала" намерен возобновить карьеру



Экс-нападающий "Реала" и сборной Италии Антонио Кассано хочет вернуться в футбол.

"У меня есть огромное желание играть в футбол. Сейчас я в хорошей форме и вешу всего 82 килограмма. Я играю по два часа в футбол дома. Хочу найти тренера и команду, которые поверят в меня", - приводит слова Кассано Football Italia.

Стоит отметить, что последним клубом 36-летнего Кассано была "Верона", но он не провел за клуб ни одного матча. Также играл за "Рому", "Реал", "Милан" и "Интер".

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