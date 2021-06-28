Экс-форвард "Реала" перешел в "Леванте"

Фото: твиттер "Леванте"/Автор неизвестен

Нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо перешел в "Леванте", сообщается на официальном сайте валенсийского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с "Леванте" контракт до лета 2023 года.

36-летний Сольдадо является воспитанником "Реала". В минувшем сезоне он провел 43 матча, забил 14 мячей и отдал две голевые передачи. Ранее играл за "Осасуну", "Хетафе", "Валенсию", "Тоттенхэм", "Вильярреал" и "Фенербахче". За сборную Испании сыграл 12 матчей и забил семь голов.

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