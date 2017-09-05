Экс-форвард "Реала" перейдет в "Болтон"

Известный бразильский нападающий Жулио Баптиста близок к переходу в "Болтон", который выступает в Чемпионшипе, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Форвард достанется англичанам бесплатно, так как является свободным агентом.

Напомним, что ранее 35-летний Баптиста выступал за "Реал" и "Арсенал", а его последним клубом был "Орландо".

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