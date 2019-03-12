Экс-форвард "Реала" покинул румынский клуб, сыграв за него всего 42 минуты
Бывший нападающий мадридского "Реала" Жулио Баптиста покинул румынский ЧФР, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию. Стоит отметить, что форвард был самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Румынии с зарплатой в 45 тысяч евро в месяц.
37-летний Баптиста провел за ЧФР всего три матча, проведя на поле в общей сложности 42 минуты, не отметившись забитыми мячами.
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