Экс-форвард "Реала" принес "Хетафе" победу над "Сельтой"

Фото: твиттер Борхи Майораля/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 2:0.

Победу гостям принес воспитанник "Реала" Борха Майораль, который сделал дубль.

"Хетафе", набрав 35 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 39 очками осталась на 11-й позиции.

"Сельта" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)

Голы: Майораль, 23 - 0:1, Майораль, 51 - 0:2

"Сельта": Дитуро, Васкес (Солари, 57), Араухо, Айду, Галан, Мендес (Пинеда, 82), Серви (Нолито, 57), Денис Суарес (Гальярдо, 72), Бельтран, Аспас, Санти Мина.

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Оскар Родригес, Флорентину, Унал, Майораль.

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