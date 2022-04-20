Экс-форвард "Реала" принес "Хетафе" победу над "Сельтой"

Теги хетафесельта виго

Экс-форвард "Реала" принес "Хетафе" победу над "Сельтой"

Фото: твиттер Борхи Майораля/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 2:0.

Победу гостям принес воспитанник "Реала" Борха Майораль, который сделал дубль.

"Хетафе", набрав 35 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 39 очками осталась на 11-й позиции.

"Сельта" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Майораль, 23 - 0:1, Майораль, 51 - 0:2

"Сельта": Дитуро, Васкес (Солари, 57), Араухо, Айду, Галан, Мендес (Пинеда, 82), Серви (Нолито, 57), Денис Суарес (Гальярдо, 72), Бельтран, Аспас, Санти Мина.

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Оскар Родригес, Флорентину, Унал, Майораль.

Не пропустите: Погба покинет "Манчестер Юнайтед".
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин догнал Месси по числу голов в Лиге 1

Головин догнал Месси по числу голов в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов