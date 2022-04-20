Ваноли объяснил, почему бросил бутылку в фанатку во время матча "Спартак" - ЦСКА

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли принес извинения за то, что бросил бутылку в болельщицу во время матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:0).

"Хочу начать с извинений в адрес болельщицы, в которую я попал бутылкой во время матча. Эмоции зашкаливают, хочу попросить у нее прощения", – приводят слова Ваноли российские СМИ.

Напомним, что победу "Спартаку" принес полузащитник Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти в середине первого тайма.

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