Ваноли объяснил, почему бросил бутылку в фанатку во время матча "Спартак" - ЦСКА
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли принес извинения за то, что бросил бутылку в болельщицу во время матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:0).
"Хочу начать с извинений в адрес болельщицы, в которую я попал бутылкой во время матча. Эмоции зашкаливают, хочу попросить у нее прощения", – приводят слова Ваноли российские СМИ.
Напомним, что победу "Спартаку" принес полузащитник Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти в середине первого тайма.
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