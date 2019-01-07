Экс-форвард "Реала" провел переговоры с клубом Примеры

Агент нападающего "Челси" Альваро Мораты встретился с представителями "Севильи", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, на ней стороны обсуждали возможный переход форварда в испанский клуб. Андалусийцы намерены арендовать Морату на полгода с правом последующего выкупа. Также испанцем интересуются "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 26-летний Мората провел 24 матча за "Челси" во всех турнирах и забил девять мячей. Ранее он уже играл в Испании за "Реал".

Не пропустите: "Бавария" и дортмундская "Боруссия" поборются за экс-форварда "Реала". | http://soccernews.ru