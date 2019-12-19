Экс-форвард "Реала" рассказал, чего не хватило клубу для победы над "Барселоной"
Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович заявил, что клубу не хватило португальца Криштиану Роналду для победы в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:0).
"Когда Бензема не забивает или у него случается неудачный день... Мне впервые не хватало Роналду или похожего на него игрока, хотя таких мало в мире. С убийцей в атаке "Реал" добился бы победы. Не знаю, будет ли еще у "Реала" такой шанс обыграть "Барселону" на "Камп Ноу".
У "Барселоны" есть Суарес на тот случай, если не забивает Месси. А вот у "Реала" втором бомбардиром после Бензема является Рамос. Это вызывает беспокойство", - приводит слова Миятовича Cadena SER.
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|Команда
|М
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|2
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|17
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|3
|Севилья
|17
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|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
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|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
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|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
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|13
|Вильярреал
|17
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|Алавес
|17
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|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
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|Эспаньол
|17
|10