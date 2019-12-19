Экс-форвард "Реала" рассказал, чего не хватило клубу для победы над "Барселоной"



Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович заявил, что клубу не хватило португальца Криштиану Роналду для победы в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:0).

"Когда Бензема не забивает или у него случается неудачный день... Мне впервые не хватало Роналду или похожего на него игрока, хотя таких мало в мире. С убийцей в атаке "Реал" добился бы победы. Не знаю, будет ли еще у "Реала" такой шанс обыграть "Барселону" на "Камп Ноу".

У "Барселоны" есть Суарес на тот случай, если не забивает Месси. А вот у "Реала" втором бомбардиром после Бензема является Рамос. Это вызывает беспокойство", - приводит слова Миятовича Cadena SER.

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