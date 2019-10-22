Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой

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Экс-форвард "Реала" сравнил Месси с Роналду, Мбаппе, Салахом и Иньестой
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Руд ван Нистелрой поделился мнением об аргентинского нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Никого нельзя сравнить с Месси. Роналду является бомбардиром, Иньеста - мозгом, Салах, Мане, Азар и Мбаппе - классные футболисты. А вот Месси - вместо это вместе. Нет игрока, который играет на его уровне. Он словно из Playstation", – приводит слова ван Нистелроя Sport.es.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА, а также вошел в число претендентов на "Золотой мяч".

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