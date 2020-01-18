Экс-форвард "Реала" забил гол на 6-й секунде матча в Кубке Арабского залива

1 Теги альваро негредореал мадридаль-наср

Экс-форвард "Реала" забил гол на 6-й секунде матча в Кубке Арабского залива

Нападающий "Аль-Насра" Альваро Негредо очень быстро открыл счёт в матче Кубка Арабского залива против "Аль-Ахли".

Бывший игрок мадридского "Реала" забил уже на шестой секунде матча, сделав впечатляющий рывок от центрального круга до штрафной площади соперника.

Стоит отметить, что в итоге "Аль-Наср" победил со счётом 2:1.

34-летний Негредо известен по выступлениям за "Реал", "Севилью", "Валенсию", "Манчестер Сити", "Мидлсбро" и "Бешикташ". За сборную Испании форвард сыграл 21 матч и забил 10 голов.

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Комментарии

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karimovaleks

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