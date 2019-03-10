Экс-форвард "Реала" забил первый гол за последние полтора года

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Сельту" со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Хесе Родригеса.

Для Хесе этот гол стал первым за последние 586 дней (1 год, 7 месяцев и 9 дней).

До этого он отметился голом в августе 2017 года. Тогда он играл за "Сток Сити" в матче с "Арсеналом".

"Бетис" арендовал 26-летнего Хесе у ПСЖ в январе с правом последующего выкупа.

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