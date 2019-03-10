Экс-форвард "Реала" забил первый гол за последние полтора года
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Сельту" со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Хесе Родригеса.
Для Хесе этот гол стал первым за последние 586 дней (1 год, 7 месяцев и 9 дней).
До этого он отметился голом в августе 2017 года. Тогда он играл за "Сток Сити" в матче с "Арсеналом".
"Бетис" арендовал 26-летнего Хесе у ПСЖ в январе с правом последующего выкупа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Бетис
|27
|39
|7
|Севилья
|26
|37
|8
|Валенсия
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|27
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22