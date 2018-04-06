Экс-форвард "Ромы" рассказал, почему судьи помогают "Реалу" и "Барселоне"

Бывший нападающий "Ромы" Роберто Пруццо поделился мнением о том, почему судьи помогают "Реалу" и "Барселоне" в матчах Лиги Чемпионов.

"Нужно понимать, что из-за судейства в матчах с испанскими командами вы не выиграете. "Барселона" и "Реал" всегда должны быть в четвёрке лучших команд Европы. Анчелотти может подтвердить это, вспомните ошибки против "Баварии" год назад. Видеоповторы могут спасти футбол, поэтому испанцы и не хотят вводить эту систему в Европе" - цитирует Пруццо Calciomercato.

Напомним, что после матча "Барселона" - "Рома" игроки и тренеры "волков" сетовали на судейство.

Не пропустите: Ди Франческо: "Нам было бы проще, если бы судья не помогал "Барселоне". | http://soccernews.ru