Экс-форвард "Ромы" рассказал, почему судьи помогают "Реалу" и "Барселоне"

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Экс-форвард "Ромы" рассказал, почему судьи помогают "Реалу" и "Барселоне"

Бывший нападающий "Ромы" Роберто Пруццо поделился мнением о том, почему судьи помогают "Реалу" и "Барселоне" в матчах Лиги Чемпионов.

"Нужно понимать, что из-за судейства в матчах с испанскими командами вы не выиграете. "Барселона" и "Реал" всегда должны быть в четвёрке лучших команд Европы. Анчелотти может подтвердить это, вспомните ошибки против "Баварии" год назад. Видеоповторы могут спасти футбол, поэтому испанцы и не хотят вводить эту систему в Европе" - цитирует Пруццо Calciomercato.

Напомним, что после матча "Барселона" - "Рома" игроки и тренеры "волков" сетовали на судейство.

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Ага,особенно нырок Джеко...

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