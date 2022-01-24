Экс-форвард "Ростова" Обухов рассказал, как Дзюба вел себя в "Спартаке"
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Известный российский нападающий Владимир Обухов рассказал о поведении форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в период выступлений за московский "Спартак".
"Дзюбу в "Спартаке" запомнил максималистом. Вообще не умеет проигрывать. Если команда Артема проиграла, то это сразу эмоции. Стоило кому-то привезти, Дзюба начинал перепалку: "Да ты чего делаешь?!" Но за полем стихал: "Извини, на эмоциях вскипел", - приводит слова Обухова Sport24.
33-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". За первую команду "красно-белых" он дебютировать в 2006 году. В 2015 году форвард перешел в "Зенит" на правах свободного агента.
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