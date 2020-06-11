Экс-форвард "Рубина" Карлос Эдуардо нашёл новый клуб
Бывший нападающий казанского "Рубина" Карлос Эдуардо официально стал игроком "Жувентуде".
Клуб из второго бразильского дивизиона заключил с 32-летним футболистом контракт до конца сезона.
Напомним, что форвард полтора года находился без команды.
Эдуардо выступал за "Рубин" с 2010 по 2016 год, сыграл 62 матча, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.
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