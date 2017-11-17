Экс-форвард сборной Бразилии Адриано готов возобновить карьеру

Экс-форвард "Интера" и сборной Бразилии Адриано заявил, что готов возобновить карьеру.

"Фламенго" всегда был для меня очень важен. Я очень сильно люблю этот клуб, и готов вернуться, если буду нужен. Мне даже не нужно ничего платить. Я готов играть за "Фламенго" просто из-за любви" - приводит слова Адриано Globo.

Отметим, что 35-летний Адриано за свою карьеру выступал за "Фламенго" в 2000-2001, 2009-2010 и 2012 годах.

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