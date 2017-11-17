Экс-форвард сборной Бразилии Адриано готов возобновить карьеру
Экс-форвард "Интера" и сборной Бразилии Адриано заявил, что готов возобновить карьеру.
"Фламенго" всегда был для меня очень важен. Я очень сильно люблю этот клуб, и готов вернуться, если буду нужен. Мне даже не нужно ничего платить. Я готов играть за "Фламенго" просто из-за любви" - приводит слова Адриано Globo.
Отметим, что 35-летний Адриано за свою карьеру выступал за "Фламенго" в 2000-2001, 2009-2010 и 2012 годах.
Читайте также: "Коринтианс" гарантировал себе титул чемпиона Бразилии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" едет в пригород Мадрида в гости к "Леганесу"
-
Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"
-
Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"
-
Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"
-
Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА
Лента новостей
-
Симеоне не заинтересован в работе с "Эвертоном"
-
Конте пообещал не бриться до следующего поражения "Челси"
-
Клопп расхвалил игру Джо Гомеса
-
Рафинья заинтересован в переходе в "Палмейрас"
-
Бош о матче со "Штутгартом": "Очень болезненное поражение"
-
Неста покинул "Майами"
-
Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"
-
"Барселона" едет в пригород Мадрида в гости к "Леганесу"
-
Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"
-
Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"
-
Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"
-
Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА
-
Роналду следующим летом женится
-
Дортмундская "Боруссия" впервые за 26 лет пропустила в 5 матчах Бундеслиги 14 голов
-
"Порту" – "Портимоненсе" - 3:2 (обзор)
-
Фантастический камбэк "Порту": "драконы" выгрызают волевую победу над "Портимоненсе" в Кубке Португалии
-
"Спартак" намерен продлить Джикию
-
"Фенербахче" хочет купить Смолова
-
Неймар съехал из своего особняка в Париже
-
Наингголан готов сыграть с "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лусиания
|11
|25
|2
|Бразильенсе
|11
|21
|3
|Гама
|11
|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2