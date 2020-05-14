Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон заявил, что он лучше Неймара, Месси и Роналду

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Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон заявил, что он лучше Неймара, Месси и Роналду

Бывший нападающий "Бенфики" Эдилсон считает, что он превосходит современных звёзд футбола.

"На пике карьеры я играл лучше Неймара. Чтобы стать лучше меня, ему нужно выиграть Чемпионат Мира. То же самое касается МессиРоналду просто сильный, хорошо играет обеими ногами, но я техничнее", - приводит слова бразильца ESPN.

Эдилсон стал победителем ЧМ-2002, приняв участие в четырёх матчах мундиаля. "Бенфика" - его единственный европейский клуб. Также он играл в Бразилии, Японии и ОАЭ.

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