Экс-форвард сборной Бразилии Эдилсон заявил, что он лучше Неймара, Месси и Роналду
Бывший нападающий "Бенфики" Эдилсон считает, что он превосходит современных звёзд футбола.
"На пике карьеры я играл лучше Неймара. Чтобы стать лучше меня, ему нужно выиграть Чемпионат Мира. То же самое касается Месси. Роналду просто сильный, хорошо играет обеими ногами, но я техничнее", - приводит слова бразильца ESPN.
Эдилсон стал победителем ЧМ-2002, приняв участие в четырёх матчах мундиаля. "Бенфика" - его единственный европейский клуб. Также он играл в Бразилии, Японии и ОАЭ.
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