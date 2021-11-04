Экс-форвард сборной Франции Луи Саа назвал своего фаворита на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Луи Саа поделился мнением о французском нападающем мадридского "Реала" Кариме Бензема.

"Абсолютно фантастический игрок. Не думаю, что есть еще один нападающий, который в момент вдохновения делает игру для партнеров такой комфортной. Это же произошло и в сборной Франции.

Я поддерживаю его в борьбе за "Золотой мяч". Если бы он выиграл, это не было бы чем-то скандальным. Но то же самое и с Салахом, например. Я слежу за обоими", – сказал француз.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бензема сыграл 10 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. В Лиге чемпионов француз сыграл четыре матча, в которых сумел отличиться тремя голами и отдал одну голевую передачу.

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