Экс-форвард сборной Германии унизил Озила



Бывший форвард сборной Германии Фреди Бобич жестко раскритиковал полузащитника "Арсенала" Месута Озила, который завершил карьеру в национальной команде.

"Меня удивило поведение Озила. Он обвиняет кого-то в расизме, но не приводит конкретных примеров. Его действия шокировали меня. Я считаю, что он поступил как трус.

Его нужно было выступить на телевидении и объяснить свою позицию. Для футболистов всегда действовал принцип: "Будь мужчиной и отстаивай свою правоту".

Я бы понял Озила, если бы ему было 18-19 лет. Но он является игроком, который уже много лет играет в футбол на профессиональном уровне и становился чемпионом мира. Озил должен был понимать, какую реакцию все это вызовет", - приводит слова Бобича Daily Mail.

Напомним, что 30-летний Озил перед Чемпионатом Мира-2018 сфотографировался с президентом Турции и за это подвергся жесткой критике в Германии. Это и привело к уходу Озила из сборной.

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