Экс-форвард сборной Германии унизил Озила

Теги месут озилгермания

Экс-форвард сборной Германии унизил Озила
Бывший форвард сборной Германии Фреди Бобич жестко раскритиковал полузащитника "Арсенала" Месута Озила, который завершил карьеру в национальной команде.

"Меня удивило поведение Озила. Он обвиняет кого-то в расизме, но не приводит конкретных примеров. Его действия шокировали меня. Я считаю, что он поступил как трус.

Его нужно было выступить на телевидении и объяснить свою позицию. Для футболистов всегда действовал принцип: "Будь мужчиной и отстаивай свою правоту".

Я бы понял Озила, если бы ему было 18-19 лет. Но он является игроком, который уже много лет играет в футбол на профессиональном уровне и становился чемпионом мира. Озил должен был понимать, какую реакцию все это вызовет", - приводит слова Бобича Daily Mail.

Напомним, что 30-летний Озил перед Чемпионатом Мира-2018 сфотографировался с президентом Турции и за это подвергся жесткой критике в Германии. Это и привело к уходу Озила из сборной.

Не пропустите: Озил оставил свой автограф на жёлтой карточке арбитра. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов