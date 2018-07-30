Экс-форвард сборной Германии унизил Озила
Бывший форвард сборной Германии Фреди Бобич жестко раскритиковал полузащитника "Арсенала" Месута Озила, который завершил карьеру в национальной команде.
"Меня удивило поведение Озила. Он обвиняет кого-то в расизме, но не приводит конкретных примеров. Его действия шокировали меня. Я считаю, что он поступил как трус.
Его нужно было выступить на телевидении и объяснить свою позицию. Для футболистов всегда действовал принцип: "Будь мужчиной и отстаивай свою правоту".
Я бы понял Озила, если бы ему было 18-19 лет. Но он является игроком, который уже много лет играет в футбол на профессиональном уровне и становился чемпионом мира. Озил должен был понимать, какую реакцию все это вызовет", - приводит слова Бобича Daily Mail.
Напомним, что 30-летний Озил перед Чемпионатом Мира-2018 сфотографировался с президентом Турции и за это подвергся жесткой критике в Германии. Это и привело к уходу Озила из сборной.
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|Команда
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|О
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|34
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|Шальке
|34
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|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22