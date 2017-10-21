Экс-форвард сборной Италии Микколи угодит за решётку
Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи угодит за решётку, сообщает A Bola.
По сведениям издания, 38-летний экс-футболист приговорён судом Палермо к 3,5 годам лишения свободы за вымогательство.
Микколи известен по выступлениям за "Ювентус", "Фиорентину" и "Палермо". Форвард завершил карьеру в 2015 году.
Не пропустите: "Рома" назвала приблизительные сроки строительства нового стадиона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Лучшая атака против крепкой обороны: "Манчестер Сити" принимает "Бернли"
-
Трудное испытание: "Челси" примет главное открытие сезона "Уотфорд"
-
Последние против первых: "Малага" едет в гости к "Барселоне"
Лента новостей
-
Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 году
-
Верратти признался, что летом думал о смене клуба
-
Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Билич: "Вест Хэм" провёл плохой матч"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Канте близок к возвращению в строй
-
"Боавишта" крупно победила "Эшторил"
-
Венгер прокомментировал слухи о желании Озила перейти в "МЮ"
-
"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации
-
Каррера: "Амкар" не стоит недооценивать"
-
"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:3 (обзор)
-
"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1 (обзор)
-
Экс-форвард сборной Италии Микколи угодит за решётку
-
"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"
-
Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в еврокубках
-
"Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном"
-
Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"
-
"Шальке" – "Майнц" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|8
|24
|2
|Интер Милан
|8
|22
|3
|Ювентус
|8
|19
|4
|Лацио
|8
|19
|5
|Рома
|7
|15
|6
|Сампдория
|7
|14
|7
|Болонья
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кьево
|8
|12
|10
|Милан
|8
|12
|11
|Фиорентина
|8
|10
|12
|Аталанта
|8
|9
|13
|Удинезе
|8
|6
|14
|Кальяри
|8
|6
|15
|Кротоне
|8
|6
|16
|Хеллас Верона
|8
|6
|17
|Дженоа
|8
|5
|18
|СПАЛ
|8
|5
|19
|Сассуоло
|8
|5
|20
|Беневенто
|8
|0