Экс-форвард сборной Италии Микколи угодит за решётку

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи угодит за решётку, сообщает A Bola.

По сведениям издания, 38-летний экс-футболист приговорён судом Палермо к 3,5 годам лишения свободы за вымогательство.

Микколи известен по выступлениям за "Ювентус", "Фиорентину" и "Палермо". Форвард завершил карьеру в 2015 году.

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