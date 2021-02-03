Экс-форвард сборной Италии Пелле перейдет в "Парму"

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Экс-форвард сборной Италии Пелле перейдет в "Парму"Грациано Пелле станет игроком "Пармы", сообщает Calciomercato.

35-летний бывший игрок сборной Италии расторг контракт с китайским "Шаньдун Лунэн" и находится сейчас в статусе свободного агента.

Как сообщает источник, 3 февраля Пелле пройдет медицинский осмотр перед подписанием соглашения с "Пармой". Контракт будет рассчитан до конца сезона-2020/2021 с возможностью пролонгации еще на год. Опция будет автоматически активирована, если "Парма" не вылетит из Серии А.

Напомним, Пелле уже выступал за "Парму" в сезоне-2011/2012.

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