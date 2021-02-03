Экс-форвард сборной Италии Пелле перейдет в "Парму"

Грациано Пелле станет игроком "Пармы", сообщает Calciomercato.

35-летний бывший игрок сборной Италии расторг контракт с китайским "Шаньдун Лунэн" и находится сейчас в статусе свободного агента.

Как сообщает источник, 3 февраля Пелле пройдет медицинский осмотр перед подписанием соглашения с "Пармой". Контракт будет рассчитан до конца сезона-2020/2021 с возможностью пролонгации еще на год. Опция будет автоматически активирована, если "Парма" не вылетит из Серии А.