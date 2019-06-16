Экс-форвард сборной России Булыкин рассказал, почему решил пойти в политику

1 Теги дмитрий булыкин

Экс-форвард сборной России Булыкин рассказал, почему решил пойти в политику
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, почему он принял решение выставить свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы по округу №43.

"Многие спортсмены идут в политику. Не вижу в этом ничего необычного. Вот и я решил попробовать собрать подписи и избраться в Мосгордуму. Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему бы и нет? Почему действительно не начать политическую карьеру? Попробую начать с городской думы. 

В Москве нужно много чего изменить. Моя главная задача – сделать так, чтобы спорт был в каждом дворе. Чтобы все желающие занимались на улице спортом или физкультурой. Футбольные поля, турники... Все должно быть доступно, комфортно, рядом с домом. Чтобы дети не сидели по подъездам, не пили и не нюхали всякую дрянь в подворотнях", – приводят слова Булыкина российские СМИ.

39-летний Булыкин в бытность футболистом выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", АДО "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов. Чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка России. Футбольный джентльмен года в России в 2003 году. 

Также в 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники) выдвигаются юриста Фонда борьбы с коррупцией и соратник оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин и актер Андрей Соколов.

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