Экс-форвард сборной России: "Из Клоппа делали клоуна, когда он был игроком"

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, выступавший в Бундеслиге за "Карлсруэ", рассказал, каким был главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в бытность футболистом.

"Я помню и Шварца, и Клоппа игроками. Играли против них на Кубок Германии. Они за "Майнц" выступали, команду второй Бундеслиги. Из Клоппа делали клоуна, он был игрок ниже среднего уровня. Играли в защите, левша такой", - приводит слова Кирьякова "Спорт день за днем".

53-летний Клопп выступал за "Эргенцинген", "Пфорцхайм", "Айнтрахт", "Викторию", "Рот-Вайсс" и "Майнц". В сборную Германии не вызывался.

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