Экс-форвард сборной России Павлюченко подарил жене автомобиль за 100 тысяч долларов

Теги роман павлюченко

Экс-форвард сборной России Павлюченко подарил жене автомобиль за 100 тысяч долларов

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко купил в подарок своей жене Ларисе автомобиль Audi Q8.

Женщина получила подарок на день рождения и опубликовала фотографии в Instagram.

Стоимость подобного автомобиля начинается от 100 тысяч долларов.

37-летний Павлюченко в данный момент выступает за любительский клуб "Знамя" из Ногинска. Ранее он играл за такие известные клубы, как "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань" и "Урал". За сборную России сыграл 50 матчей и забил 21 гол.

Не пропустите: Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится

"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов