Экс-форвард сборной России Павлюченко подарил жене автомобиль за 100 тысяч долларов

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко купил в подарок своей жене Ларисе автомобиль Audi Q8.

Женщина получила подарок на день рождения и опубликовала фотографии в Instagram.

Стоимость подобного автомобиля начинается от 100 тысяч долларов.

37-летний Павлюченко в данный момент выступает за любительский клуб "Знамя" из Ногинска. Ранее он играл за такие известные клубы, как "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань" и "Урал". За сборную России сыграл 50 матчей и забил 21 гол.

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