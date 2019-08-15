Экс-форвард сборной Украины назвал самую большую сумму, которую платил за секс



Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, что он нередко пользовался услугами девушек легкого поведения. По его словам, максимально он потратил на проститутку 1000 долларов.

"Тысчонку долларов. Были по 500, были по 700, были по 1000. За тысячу приезжает чуть ли не с обложки Maxim, а за 500 - ну так, середнячок. Сейчас, может, ценник возрос - я не знаю. Ну дорого, но за удовольствие… Не хочешь - не плати", - сказал Милевский в интервью YouTube-каналу Отдушивдушу.

34-летний Милевский в данный момент выступает за брестское "Динамо". Ранее он также играл за "Борисфен-2", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно" и "Кишварду". За сборную Украины провел 50 матчей и забил восемь голов.

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