Экс-форвард "Шахтёра" Ателькин умер в 48 лет
Бывший нападающий донецкого "Шахтёра" Сергей Ателькин скончался на 49-м году жизни.
Пресс-служба "горняков" подтвердила смерть легенды клуба, но не раскрыла её причины.
Ателькин большую часть карьеры провёл в "Шахтёре", выступая за команду с 1989 по 1997, а также с 1999 по 2002 год.
Также форвард защищал цвета донецкого "Металлурга", "Лечче" и "Боавишты". За сборную Украины сыграл 2 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13