Экс-форвард "Шахтёра" Ателькин умер в 48 лет

Теги шахтер донецк

Экс-форвард "Шахтёра" Ателькин умер в 48 лет

Бывший нападающий донецкого "Шахтёра" Сергей Ателькин скончался на 49-м году жизни.

Пресс-служба "горняков" подтвердила смерть легенды клуба, но не раскрыла её причины.

Ателькин большую часть карьеры провёл в "Шахтёре", выступая за команду с 1989 по 1997, а также с 1999 по 2002 год.

Также форвард защищал цвета донецкого "Металлурга", "Лечче" и "Боавишты". За сборную Украины сыграл 2 матча.

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