Экс-форвард "Шахтёра" вспомнил о начале войны в Донецке

Бывший нападающий "Шахтёра" Факундо Феррейра рассказал о том, как разворачивались события в Донецке весной 2014 года.

"До начала войны я жил в Донецке, после чего переехал в Киев. Я не знал о происходящем, поскольку не следил за новостями из-за незнания языка. Просто понимал, что что-то не так. В клубе нам ничего не сообщали, однако на улицах происходили ненормальные вещи. Я тренировался на окраине Донецка. Сначала там была украинская полиция, но потом их заменили люди в балаклавах и с автоматами.

Помню, что в городе было много митингов, которые привели к захвату правительственных зданий. Это было похоже на Call of Duty. Складывалось ощущение, что выходя на улицу становишься участником этой компьютерной игры. В какой-то момент я испугался, но меня постоянно успокаивали и говорили, что всё в порядке. Так мы жили до конца чемпионата, а потом уехали, и всё взорвалось", - приводит слова аргентинца AS.

Феррейра выступал за "Шахтёр" с 2013 по 2018 год. Сейчас он играет в испанской "Сельте".

Военный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года и не закончился до сих пор.

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