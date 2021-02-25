Экс-форвард "Шахтёра" вспомнил о начале войны в Донецке
Бывший нападающий "Шахтёра" Факундо Феррейра рассказал о том, как разворачивались события в Донецке весной 2014 года.
"До начала войны я жил в Донецке, после чего переехал в Киев. Я не знал о происходящем, поскольку не следил за новостями из-за незнания языка. Просто понимал, что что-то не так. В клубе нам ничего не сообщали, однако на улицах происходили ненормальные вещи. Я тренировался на окраине Донецка. Сначала там была украинская полиция, но потом их заменили люди в балаклавах и с автоматами.
Помню, что в городе было много митингов, которые привели к захвату правительственных зданий. Это было похоже на Call of Duty. Складывалось ощущение, что выходя на улицу становишься участником этой компьютерной игры. В какой-то момент я испугался, но меня постоянно успокаивали и говорили, что всё в порядке. Так мы жили до конца чемпионата, а потом уехали, и всё взорвалось", - приводит слова аргентинца AS.
Феррейра выступал за "Шахтёр" с 2013 по 2018 год. Сейчас он играет в испанской "Сельте".
Военный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года и не закончился до сих пор.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13