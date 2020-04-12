Экс-форвард "Шахтера" заявил, что Луческу не отпустил его на похороны матери. Тренер ответил игроку
Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Нери Кастильо заявил, что он не смог побывать на похоронах своей матери, так как его не отпустил тогдашний главный тренер команды Мирча Луческу.
"Я позвонил тренеру: "Моя мама умирает, позвольте мне задержаться в Уругвае". Он отказал. Отец сказал: "Езжай, ничего не изменится, мама в коме". Я улетел в Грецию, чтобы собрать вещи и отправиться в Украину. Помню, как ехал в поезде, отец позвонил и сказал, что мама умерла…"
Я попросил у тренера разрешения отправиться в Уругвай на похороны. Он не позволил. Люди об этом не знали. Я не видел, как умирала мама, не был даже на похоронах. Как было играть за команду, в которой с самого начала не ходил находиться? Тогда же умер и мой отец", - приводит слова Кастильо Fosonline.
Впрочем, тренер опроверг слова своего бывшего подопечного.
"Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол. Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал", - заявил Луческу в интервью Football.ua.
Кастильо перешел в "Шахтер" летом 2007 года из "Олимпиакоса" за 15 миллионов евро. В составе донецкого клуба он провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Манчестер Сити", "Днепру", "Чикаго Фоксу" и "Арису".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
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|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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|13