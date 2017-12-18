Экс-форвард "Спартака" Барриос может вернуться в Россию

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Экс-форвард "Спартака" Барриос может вернуться в Россию

Парагвайский нападающий "Гремио" Лукас Барриос решил покинуть клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист получил предложения от чилийского "Коло-Коло", а также от российских и китайских клубов.

Стоит отметить, что с 2013 по 2015 годы Барриос уже играл в России за "Спартак".

33-летний форвард выступал за "Гремио" с февраля 2017 года, провел за клуб 22 матча и забил 11 голов.

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