Экс-форвард "Спартака" Барриос вернулся в "Аргентинос Хуниорс"

Теги аргентинос хуниорслукас барриос

Экс-форвард "Спартака" Барриос вернулся в "Аргентинос Хуниорс"

Нападающий "Гремио" Лукас Барриос перешел в "Аргентинос Хуниорс", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист вернулся в клуб, воспитанником которого является, и достался ему бесплатно. Форвард подписал двухлетний контракт.

33-летний Барриос выступал за "Гремио" с 2017 года, провел за клуб 17 матчей и забил 4 гола. Также играл за "Тигре", "Темуко", "Тиро Федераль", "Кобрелоа", "Атлас", "Коло-Коло", дортмундскую "Боруссию", "Гуанчжоу Эвергранд", "Спартак", "Монпелье" и "Палмейрас". За сборную Парагвая сыграл 34 матча и забил 10 голов. Двукратный чемпион Германии, чемпион Китая, обладатель Кубка Германии, чемпион Бразилии, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка Бразилии, обладатель Кубка Либертадорес, победитель азиатской Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро.

Не пропустите: "СКА-Хабаровск" подписал хавбека Кабутова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Сиполлетти 16 26
2 Депортиво Мадрин 16 26
3 Вилья Митре Баия-Бланка 16 25
4 Депортиво Рока 16 19
5 Индепендьенте Неукен 16 12
Группа 2 М О
1 Альварадо Мар дель Плата 20 31
2 Деф. Бельграно Вилья Рамальо 20 30
3 Agropecuario 20 30
4 Ferro Carril Oeste LP 20 29
5 Ривадавия Линкольн 20 22
6 Belgrano Santa Rosa 20 15
Группа 3 М О
1 Химнасия Мендоса 16 27
2 Унион Вилья-Краусе 16 21
3 Депортиво Маипу 16 20
4 Gutiérrez 16 16
5 Десампарадос 16 16
Группа 4 М О
1 Club Atlético Mitre 16 24
2 Unión Aconquija 16 22
3 Хувентуд У Сан-Луис 16 20
4 San Lorenzo Alem 16 19
5 Спортиво Бельграно 16 19
Группа 5 М О
1 Химнасия и Тиро 16 30
2 AH Zapla 16 27
3 Хувентуд Антониана 16 24
4 Консепсьон ФК 16 16
5 San Jorge Tucumán 16 15
Группа 6 М О
1 Sarmiento Resistencia 16 26
2 Чако фор Эвер 16 26
3 Спортиво Патрия 16 24
4 Соль де Америка 16 15
5 Гуарани А. Франко 16 14
Группа 7 М О
1 Унион Сунчалес 16 27
2 Химнасия Консепсьон 16 22
3 Спортиво Лас Парехас 16 22
4 Def. de Pronunciamiento 16 18
5 Либертад Сунчалес 16 18
Полная таблица

топ-5 тегов