Экс-форвард "Спартака" Барриос вернулся в "Аргентинос Хуниорс"
Нападающий "Гремио" Лукас Барриос перешел в "Аргентинос Хуниорс", сообщает официальный твиттер клуба.
Футболист вернулся в клуб, воспитанником которого является, и достался ему бесплатно. Форвард подписал двухлетний контракт.
33-летний Барриос выступал за "Гремио" с 2017 года, провел за клуб 17 матчей и забил 4 гола. Также играл за "Тигре", "Темуко", "Тиро Федераль", "Кобрелоа", "Атлас", "Коло-Коло", дортмундскую "Боруссию", "Гуанчжоу Эвергранд", "Спартак", "Монпелье" и "Палмейрас". За сборную Парагвая сыграл 34 матча и забил 10 голов. Двукратный чемпион Германии, чемпион Китая, обладатель Кубка Германии, чемпион Бразилии, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка Бразилии, обладатель Кубка Либертадорес, победитель азиатской Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро.
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