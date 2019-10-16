Экс-форвард "Спартака" Бесчастных начал самостоятельную тренерскую карьеру в ФНЛ

Теги факелвладимир бесчастных

Экс-форвард "Спартака" Бесчастных начал самостоятельную тренерскую карьеру в ФНЛ

"Факел" объявил о назначении Владимира Бесчастных на пост главного тренера команды.

45-летний специалист сменил у руля воронежского коллектива Сергея Оборина. Стороны заключили контракт до конца сезона.

Для Бесчастных это первый самостоятельный опыт. До этого он входил в тренерские штабы "Тосно" и "Торпедо" (Армавир), а также работал с молодёжкой "Спартака" и в СДЮШОР "Смена".

"Факел" по итогам 17 туров занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 12 очков.

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