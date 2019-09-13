Экс-форвард "Спартака" будет выступать в Беларуси. Это его 15-й клуб за карьеру

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Экс-форвард "Спартака" будет выступать в Беларуси. Это его 15-й клуб за карьеру

Бывший нападающий "Спартака" Александр Прудников перешел в белорусский "Витебск", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался витебскому клубу бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

"Витебск" стал 15-м клубом в карьере футболиста. Ранее 30-летний Прудников выступал за "Спартак", "Терек", "Спарту", "Томь", "Анжи", "Кубань", "Аланию", "Рубин", "Динамо", "Амкар", "Оренбург", "Анжи" и юрмальский "Спартак". Сыграл 18 матчей за молодежную сборную России и забил 12 голов. Чемпион Европы среди юношей до 17 лет. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

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