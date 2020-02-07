Экс-форвард "Спартака" Концевой завершил карьеру

Известный белорусский нападающий Артём Концевой решил повесить бутсы на гвоздь.

В течение карьеры 36-летний футболист выступал за РУОР, БАТЭ, московский "Спартак", новороссийский "Черноморец", минский "Партизан", нальчикский "Спартак", снова БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и "Неман".

За сборную Беларуси форвард провёл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

В активе Концевого 11 выигранных трофеев, в том числе Кубок России-2003 в составе "красно-белых".

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