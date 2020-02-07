Экс-форвард "Спартака" Концевой завершил карьеру
Известный белорусский нападающий Артём Концевой решил повесить бутсы на гвоздь.
В течение карьеры 36-летний футболист выступал за РУОР, БАТЭ, московский "Спартак", новороссийский "Черноморец", минский "Партизан", нальчикский "Спартак", снова БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и "Неман".
За сборную Беларуси форвард провёл 10 матчей, результативными действиями не отличался.
В активе Концевого 11 выигранных трофеев, в том числе Кубок России-2003 в составе "красно-белых".
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|Команда
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|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
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|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18