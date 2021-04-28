Экс-форвард "Спартака" Луис Адриано забил гол в Кубке Либертадорес

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Экс-форвард "Спартака" Луис Адриано забил гол в Кубке Либертадорес

Фото: инстаграм Луиса Адриано/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес бразильский "Палмейрас" разгромил эквадорский "Индепендьенте дель Валье" со счетом 5:0.

Один из голов на счету нападающего Луиса Адриано, который ранее выступал в России за московский "Спартак". Бразилец отличился на 20-й минуте, сделав счет 2:0.

В нынешнем сезоне 34-летний Адриано провел за "Палмейрас" шесть матчей во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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