Экс-форвард "Спартака" Мовсисян может выбрать неожиданный вариант продолжения карьеры

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Экс-форвард "Спартака" Мовсисян может выбрать неожиданный вариант продолжения карьеры

Нападающий "Реал Солт Лэйк" Юра Мовсисян может выбрать неожиданный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Sports.kz, 30-летний футболист, известный по выступлениям за московский "Спартак", во время зимнего трансферного окна может перебраться в один из казахстанских клубов.

Мовсисян выступает за "Реал Солт Лэйк" с 2016 года, сыграл 58 матчей и забил 16 голов.

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