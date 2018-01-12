Экс-форвард "Спартака" может перейти в "Порту"

Нападающий "Лорьяна" Маджид Уорис близок к переходу в "Порту".

Экс-игрок "Спартака" может обойтись португальскому клубу в 2 миллиона евро.

Сам Уорис уже дал понять, что хочет покинуть "Лорьян".

Форвард выступал за "Спартак" с 2013 по 2014 год.

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