Экс-форвард "Спартака" определился с новым клубом

Нападающий Денис Давыдов перешел в "Нижний Новгород", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист подписал с нижегородским клубом контракт на полгода с возможностью продления еще на год. Форвард будет получать зарплату в размере 200 тысяч рублей в месяц. Давыдов являлся свободным агентом, поэтому достался "Нижнему Новгороду" бесплатно.

23-летний Давыдов является воспитанником московского "Спартака". Также играл за "Младу Болеслав" и юрмальский "Спартак". Сыграл один матч за сборную России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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